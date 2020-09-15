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Перерасчет пенсии бывшему военнослужащему: В ПФУ рассказали, что нужно сделать

15.09.20 10:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Мужчины и женщины, проходившие военную службу в период с июля 2000 года по декабрь 2016 года, которым назначена пенсия по возрасту до 1 октября 2017 года, могут обратиться в управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области для перерасчета пенсии с учетом прохождения военной службы. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

«Военнослужащие, если вы проходили службу в период с 01.07.2000 по 31.12.2016 и вам назначена пенсия по возрасту до 01.10.2017, вы можете обратиться в управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области с заявлениями о перерасчете пенсии с учетом военной службы, а, соответственно, и заработной платы, полученных до ее назначения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к заявлению необходимо приложить справку о периоде прохождения военной службы и справку о начисленных суммах денежного обеспечения с суммами уплаченных страховых взносов. Образец справки можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда Украины.

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