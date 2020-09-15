Постановление о выборах могут пересмотреть: Эксперт рассказал об опасности

Есть риск, что постановление Верховной Рады о местных выборах пересмотрят. Об этом заявил политолог Максим Джигун в эфире телеканала «Украина 24».

«Есть вероятность того, что сегодня Верховная Рада может пересмотреть постановление о проведении выборов с довольно неоднозначными формулировками по поводу того, где будут проходить выборы и на каких условиях. Это и является самым большим риском сейчас для Украины. Если мы сейчас берем постановление о корректировке проведения выборов от 28 июля, которое было корректирующим по отношению к 15 июля, там довольно много изменений, которые выглядят незначительными. И они касаются пункта 3 и 4, в соответствии с которыми точные формулировки о стране-агрессоре – на каких территориях не могут проходить выборы, по каким причинам, в каком случае они могут проходить – они, в принципе, удалены. Сейчас там текст значительно короче, который не позволяет однозначно утверждать, что выборы могут проходить только на подконтрольных Украине территориях, что во всех областях, Донецкой и Луганской имеется в виду», – сказал эксперт.

Политолог рассказал о возможных сроках рассмотрения изменений в парламенте.

«Я слышал от Арахамии, что рассмотрение запланировано на пятницу, но, судя по всему, его могут рассмотреть сегодня. Все зависит от позиции парламентских групп», – сказал Джигун.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что Украина может изменить постановление о местных выборах, которое ранее приняла Верховная Рада.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что украинская сторона не обязывалась изменить постановление Верховной Рады о выборах на Донбассе.