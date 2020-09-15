Предоставлял трафик «ЛНР»: СБУ блокировала незаконную деятельность интернет-провайдера

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность одного из интернет-провайдеров, который работал в пользу «властей» «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что частный предприниматель является собственником фирм по предоставлению интернет-услуг в Черкасской и на временно неподконтрольной украинским властям территории.

«Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика закрытыми каналами в террористическую организацию "ЛНР". За возможность вести бизнес, злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированиям и прокуратуре так называемой "ЛНР". Сепаратисты получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и осуществлять киберпреступления под видом украинских пользователей», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали владельца интернет-провайдера, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в Харькове после возвращения из временно неподконтрольной украинским властям территории.

«Во время обысков в помещении фирмы в Смеле правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности», – отметили в СБУ.

Фигуранту дела сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 месяцев, без права внесения залога.