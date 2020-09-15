Ситуация на Донбассе не помешает Украине стать членом НАТО, – Стефанишина

Нынешняя ситуация на Донбассе не помешает Украине войти в НАТО. Сейчас в составе Альянса находится много стран с территориальными конфликтами. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «РБК-Украина».

Она отметила, что тезис о том, что ситуация на Донбассе может помешать Украине вступить в НАТО, является пропагандистским.

«Среди членов НАТО есть много стран с территориальными конфликтами. Даже есть страны НАТО, у которых между собой есть спорные территориальные вопросы. Кстати, Германия была принята в НАТО, несмотря на то, что часть ее территории (ГДР) была оккупирована Советским Союзом», – сообщила Стефанишина.

Вице-премьер уточнила, что более точная информация о сроках вступления в Альянс станет известной в следующем году. Также Стефанишина уверена, что блокировка комиссии Украина-НАТО со стороны Венгрии не может длиться вечно.

«Есть бешеный спрос на высокий политический диалог между Украиной и НАТО. Как показывает практика, при наличии такого спроса инструменты и методы найдутся», – добавила она.