Торецку и соседним населенным пунктам приостановят подачу воды: Причина

Торецку (Донецкая обл.) и прилегающим населенным пунктам временно прекратят подачу воды в связи с ремонтом на объекте коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"». Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Торецка.

Отмечается, что ограничение водоснабжения, которое затронет жителей Торецка, пгт Северное, с. Щербиновка и г. Железное, планируется с 7:30 среды, 16 сентября, до 7:30 четверга, 17 сентября.

«По информации ПУВКХ "Вода Донбасса", 16 сентября на фильтровальной станции №2 г. Горловка состоится плановый ремонт линии водоснабжения. В связи с чем с 7:30 часов 16.09.2020 до 7:30 часов 17.09.2020 будет временно прекращена подача воды на город Торецк и прилегающие населенные пункты. Уважаемые жители Торецкой громады, просим вас сделать запас воды», – говорится в сообщении.