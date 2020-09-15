Зеленский не исключил бунты на неподконтрольном Донбассе, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность бунтов среди местного населения на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Он отметил, что многие местные жители недовольны уровнем жизни на неподконтрольной территории. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Wiener Zeitung, пишет «РБК-Украина».

Президент заявил, что шахтеры неподконтрольного Донбасса не получают нормальную заработную плату и вынуждены платить за воду и электричество по завышенной цене.

«Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки», – сказал Зеленский.

При этом президент не хочет возникновения внутреннего конфликта на Донбассе.

«Я знаю, что там много украинцев в душе. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День Независимости Украины. Там много людей, которые думают проукраински», – отметил Зеленский.