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Под Мариуполем подорвался на мине боец ВСУ

15.09.20 12:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине недалеко от пос. Водяное под Мариуполем подорвался на взрывном устройстве боец Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел сегодня, 15 сентября, во время проведения инженерных работ, сообщает пресс-служба командования оперативно-тактической группировки «Восток».

«Один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести», – говорится в сообщении.

Пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

На месте работают руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Выясняются обстоятельства происшествия.

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