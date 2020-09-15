COVID-19: Сколько людей болеют на подконтрольной и неподконтрольной Луганщине (Карта)

На подконтрольной украинским властям части Луганской области за сутки выявили 20 новых случаев заболевания COVID-19, на неподконтрольной не выявили ни одного нового случая.

Как сегодня, 15 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, за сутки подтверждены 20 новых случаев COVID-19.

География новых случаев:

11 – в Северодонецке (из них 6 – находились в контакте с ранее зарегистрированными заболевшими, 2 – прибыли с неподконтрольной украинским властям территории, 3 – с клиническими проявлениями болезни);

1 – в Лисичанске (с клиническими проявлениями болезни);

1 – в Беловодском районе (прибыл с неподконтрольной украинским властям территории);

3 – в Станично-Луганском районе (прибыли с неподконтрольной украинским властям территории);

1 – в Меловском районе (прибыл с неподконтрольной украинским властям территории);

3 – в Старобельском районе 3 (2 – прибыли с неподконтрольной украинским властям территории, 1 – с клиническими проявлениями болезни).

Всего по состоянию на 15 сентября в Луганской области лабораторно подтвержден 621 случай коронавирусной болезни, в том числе у 32 детей. Из них:

выздоровели – 317 человек;

продолжают лечение – 300 пациентов (82 человека лечатся в больницах, 218 – амбулаторно);

умерли – 4 человека.

«2 образовательных учреждения Луганской области полностью переведены на дистанционное обучение в связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной болезни среди учащихся и персонала (г. Лисичанск и Меловской район). Еще в одном заведении на дистанционное обучение переведены 4 класса (Меловской район)», – сообщили в центре.

В «ЛНР» медики зарегистрировали 789 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 14 сентября, не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19», – уверяют в «ЛНР».

Всего по состоянию на 9:00 15 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 789:

выписаны – 677 человек,

летальных случаев – 23.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 сентября в Украине COVID-19 заболели 159 702 человека (70 810 пациентов – выздоровели, 3 264 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 150 случаев (выздоровели – 1 211 пациентов, летальных случаев – 31).

В «ДНР» – 2 848 случаев коронавируса (выздоровели – 1 511 человек, летальных случаев – 153).