На КПП «ДНР» «Еленовка» пересекающему линию разграничения потребовалась медпомощь

Через КПП «ДНР» «Еленовка» 14 сентября на выезд на подконтрольную территорию пропустили 73 человека. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

В «ДНР» сообщают, что 14 сентября функционировал на въезд-выезд КПП в Еленовке.

«На территорию республики запущены 26 транспортных средств, 180 человек. На территорию Украины выпущены 12 транспортных средств, 73 человека», – уверяют в «республике».

Там также сообщают, что одному человеку при пересечении КПП понадобилась медицинская помощь.

Напомним, теперь прямо на пункте пропуска в Еленовке можно сдать тест на коронавирус и при отрицательном результате не проходить обсервацию. Ранее очевидцы в соцсетях сообщили, что с сегодняшнего дня у всех въезжающих в «ДНР» через Еленовку есть возможность сдать экспресс-тест за 1750 руб. (686 грн по местному курсу на 14.09.2020).

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.