Помощь переселенцам с инвалидностью удалось увеличить на 130%, – Сушкевич

Социальную помощь переселенцам, имеющим инвалидность, увеличили на 130%. Об этом заявил уполномоченный президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.

«Например, насколько услышала меня власть по переселенцам... Вы знаете, мне удалось на 130% увеличить помощь переселенцам с инвалидностью», – заявил Сушкевич.

Кроме того, по его словам, для постановки на социальный квартирный учет переселенцы сейчас не должны предоставлять прописку на неподконтрольной территории.

«У кого нет прописки – фиксированного адреса на территории вне, там, где жил, он не имел права стать на квартирный учет. Нам удалось это сделать. Сейчас не нужно это, и можно становиться на квартирный учет», – сообщил Сушкевич.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»