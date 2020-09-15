Спецслужбы РФ используют мобильное приложение «ВКонтакте» для сбора данных, – СНБО

Возобновление работы российской социальной сети «ВКонтакте» в обход блокировки имеет целью сбор данных украинцев для манипулирования информацией накануне выборов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, после применения санкций в отношении социальной сети «ВКонтакте» спецслужбы Российской Федерации с использованием возможностей разработчиков программного обеспечения ищут новые методы обхода блокировки. В частности, недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к соцсети «ВКонтакте» украинским пользователям.

«С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины, даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено», – отметил Демедюк.

Он также подчеркнул, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к социальной сети, а распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирование им.

«Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов», – сказал заместитель секретаря СНБО.

Сергей Демедюк добавил, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для блокировки работы мобильного приложения «ВКонтакте» на территории Украины.

Напомним, в мае 2017 года по решению властей был заблокирован ряд российских интернет-ресурсов. Это было сделано с целью оградить Украину от пропаганды страны-агрессора в условиях гибридной войны. На три года были запрещены социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group, сервисы «Яндекс» и ряд других ресурсов.

14 мая 2020 года указом президента Украины Владимира Зеленского эти санкции были продолжены.