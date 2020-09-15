В «ДНР»: Почему для получения «паспорта» требуют переводить свидетельство о рождении

В «ДНР» для подачи документов на «паспорт ДНР» нужно переводить свидетельство о рождении на русский язык. Об этом сообщила «депутат народного совета» Анастасия Селиванова в соцсетях.

Селиванова напомнила, что «народный совет» принял «закон» о документах на украинском языке. По ее словам, в связи с принятием «закона» теперь обязательно нужно переводить на русский язык свидетельство о рождении при подаче документов на «паспорт ДНР».

«До 1 марта 2023 года, за исключением случаев, установленных законодательством ДНР, принимаются и не подлежат переводу на русский язык документы, содержащие сведения на украинском языке. Документы на паспорт ДНР принимаются согласно приказу МВД ДНР №360 "О порядке оформления и выдачи паспорта гражданина ДНР". Этот приказ как раз и относится к тому самому законодательству, исключение для которого прописано в законе», – уверяет Селиванова.

Для оформления «паспорта» необходимо свидетельство о рождении. «Для подачи на паспорт ДНР свидетельство о рождении должно быть только на русском языке. Как вариант, можно предоставить дубликат ДНР либо нотариально заверенный перевод», – утверждает «депутат».

В соцсетях местные жители отмечают, что это – противоречие. «Сами же приняли конституцию, где государственными языками являются русский и украинский, но документы переводите. Получается, приказ МВД противоречит конституции, а следовательно – незаконен… Не то слово, легче гражданство на Луне оформить, чем ДНРовский паспорт», – пишут люди.

Также пользователи соцсетей сообщают, что за перевод в бюро переводов нужно заплатить от 700 руб. (275 грн по местному курсу на 15.09.2020).