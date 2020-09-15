От ЕС и ПРООН: Медикам Донетчины передали 15 тысяч защитных респираторов

В Донецкой области четырем учреждениям здравоохранения передали 15 тыс. защитных респираторов от ЕС и ПРООН. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Бесклапанные респираторы N95, которые предназначены для работы в условиях пандемии COVID-19, получили четыре больницы: Бахмутская больница интенсивного лечения, Константиновская инфекционная больница, Мирноградская инфекционная больница и Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Краматорске.

«Надлежащая защита медицинского персонала является чрезвычайно важной для уменьшения роста заболеваемости среди медиков, поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы медицинские учреждения Донецкой и Луганской областей были обеспечены такой защитой», – отметила координатор компонента «Местное самоуправление и реформа по децентрализации власти» Программы ООН по восстановлению и развития мира Елена Рудич.

В Донецкой ОГА добавили, что респираторы N95 в отличие от обычных медицинских масок плотнее прилегают к лицу и защищают медицинских работников от инфекционных капель, которые те могут вдохнуть во время контакта с больными или во время транспортировки пациентов в медицинские учреждения, либо во время диагностики и дальнейшего лечения.

Отметим, что Программу ООН по восстановлению и развитию мира реализуют четыре агентства ООН: Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).