Жители Харьковщины поставляли товары в «ДНР», – СБУ

Служба безопасности Украины блокировала схему незаконной поставки продукции в «ДНР» на миллионы гривен. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что СБУ установлена группа жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого «скрытого транзита» отгружали в адрес подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали на временно неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области.

«По предварительной информации, через указанную нелегальную схему было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 млн грн. Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации», – отмечают в СБУ.

В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи, в которых содержатся сведения об обстоятельствах совершения указанной противоправной деятельности.

Также сообщается, что участники противоправной схемы задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 млн грн. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам противоправной деятельности.