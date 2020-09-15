Две ведущих больницы в «ДНР» остались без аппаратов МРТ, – Ходаковский

В «ДНР» в двух ведущих медицинских учреждениях вышли из строя аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ), а деньги на их ремонт не выделяются. Об этом в соцсетях сообщил экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Я не владею деталями, – почему? И потому не хочу голословно кого-то упрекать и обвинять, но два наших ведущих медицинских учреждения остались без аппаратов МРТ. Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение лишилось сразу двух аппаратов, а республиканский травматологический центр – одного. Теперь все, кому нужно детальное обследование, носятся в поисках оставшихся в ДНР возможностей. Точнее, причина неисправности понятна – непонятно пока, почему не выделяются деньги на ремонт или замену», – написал Ходаковский.

Он утверждает, что подобные ситуации случались и раньше, но «реагировали быстро ввиду важности и востребованности этого вида исследования».

«У людей с деньгами сейчас совсем не очень, поэтому очереди на бесплатную томографию выстраивались длинные. Видимо, ресурс подошел к концу. Но именно такие ситуации показывают – живем мы еще, или уже доживаем. Мне кажется, это должно быть делом принципа и для главы, и для правительства, и для всевозможных кураторов – решить проблему в самые кратчайшие сроки», – подытожил Ходаковский.