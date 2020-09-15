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МОМ и KfW выделят миллионы евро на строительство домов для переселенцев в Северодонецке и Краматорске

15.09.20 14:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине подписали Меморандум о сотрудничестве по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц и местных жителей в Краматорске и Северодонецке. Об этом пишет «Зміст».

Меморандум также подписали мэр Краматорска Андрей Панков и руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк. Известно, что ориентировочные сроки строительства или восстановления жилья составляют 5 лет.

По словам заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Давида Макаряна, проект предусматривает привлечение помощи в размере 22 млн 100 тыс. евро от МОМ и Немецкого банка KfW.

«Реализация проекта должна обеспечить жильем около 1,5 тыс. ВПЛ. Планируется строительство 500 квартир и дополнительное приобретение 60-ти квартир», – сообщил он.

Подписанты меморандума также отметили, что планируется выдавать новое жилье не только переселенцам, но и жителям громад из числа тех, кто в этом нуждается.

По словам координатора жилищной программы Представительства МОМ в Украине Конрада Клоса, вопрос, кому именно будет выделено жилье, будет решаться с местными властями.

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