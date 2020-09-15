Хотела развестись: На Донетчине мужчина напал с ножом на жену

В Марьинке (Донецкая обл.) 32-летний мужчина напал с ножом на жену, которая хотела с ним развестись. 31-летней женщине удалось убежать. Сейчас она находится в больнице. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«13 сентября у потерпевшей и ее мужа возник конфликт из-за намерения жены развестись. Мужчина забрал некоторые документы и ушел из дома. Позже супруги встретилось на улице для разговора. 32-летний фигурант схватил жену за шею и начал наносить удары ножом в грудь. Спасая свою жизнь, женщина отбивалась и сумела убежать. Добравшись домой, она попросила родных вызвать полицию и "скорую"», – рассказали в пресс-службе.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Предварительно происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).