Австрия выделит 1 миллион евро на помощь переселенцам и жителям Донбасса

Сегодня, 15 сентября, в Вене состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает «UATV».

Владимир Зеленский находится в Австрии с официальным визитом.

Президент Австрии напомнил, что его страна является шестым по величине инвестором в Украине. «Примерно 200 филиалов австрийских компаний работает в Украине, где есть работа около 25 тыс. человек», – сказал федеральный президент.

Александр Ван дер Беллен заверил, что Австрия поддерживает стремление Украины осуществить реформы.

Также он подчеркнул, что полная реализация Минских соглашений является ключом к достижению устойчивого мира на Донбассе, и Австрия постоянно оказывает помощь пострадавшим от конфликта в регионе.

«Особенно мы заботимся о людях, пострадавших от боевых действий. Мы предоставляем гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам. Мы предоставим 1 млн евро для помощи этим регионам (Донбасса, – ред.)», – отметил Ван дер Беллен.