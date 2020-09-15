Полковник и пресс-секретарь одной из бригад: На Донетчине на растяжке подорвались военные

Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе поселка Шумы (входит в состав Торецка, Донецкая обл.) в результате взрыва гранаты типа РГД-5 ранены двое военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, граната была установлена, вероятно, в виде растяжки. В результате взрыва получили ранения двое военнослужащих – полковник и пресс-секретарь одной из бригад. Раненые доставлены в больницу города Торецк, их состояние – стабильное, удовлетворительное.

Военные находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации. Продолжается полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагает штаб, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным.

Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.

В пресс-центре подчеркнули, что именно поэтому столь важен вопрос тотального разминирования, который Украина постоянно поднимает в рамках и Минского и Нормандского форматов.

Напомним, сегодня на Донетчине, недалеко от пос. Водяное под Мариуполем, подорвался на взрывном устройстве боец Вооруженных сил Украины.