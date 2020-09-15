Президент Зеленский озвучил сроки новой встречи советников Нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча советников глав государств «нормандской четверки». Об этом он сообщил сегодня, 15 сентября, во время пресс-конференции в Вене (Австрия), передают «Донецкие новости».

«Встреча советников "нормандской четверки" состоялась 11 сентября. А это очень важно, потому что без этого диалога невозможна потом встреча лидеров, а значит, невозможен какой-либо путь к прекращению войны на востоке Украины. Это приоритет для меня и для каждого украинца. Война на Донбассе – это действительно рана в центре Европы. Для нас важно, чтобы война не просто закончилась, а закончилась с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что один из первых пунктов Минска – устойчивое прекращение огня. Договоренности, которые были достигнуты 27 июля, дали результат, и в течение 6 недель на Донбассе не было боевых потерь. Однако потом случилось обострение, погиб украинский военный. По словам Зеленского, это могло быть связано со встречей советников «нормандской четверки».

«Что мы видим: когда планируется встреча в Минском формате или встреча советников, мы обычно видим какое-то напряжение, или провокации, которые заканчиваются гибелью наших защитников», – добавил президент.

Он отметил, что главным итогом состоявшейся встречи советников стала договоренность о продолжении режима прекращения огня.

«Встреча была многочасовой, но ее было недостаточно, чтобы проговорить все вопросы. Многие вопросы подняли, но не все решили. А должны решить или иметь хотя бы генеральные договоренности для того, чтобы состоялась уже встреча лидеров. Поэтому в течение 10 дней будет еще одна встреча советников, после которой состоится саммит "нормандской четверки". По крайней мере, уже все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность ко встрече», – сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства напомнил, что в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсуждались 20 участков для разминирования, вопросы открытия новых КПВВ, новых точек разведения войск, обмена пленными, доступа представителей Красного Креста на неподконтрольные украинской власти территории.

Ранее сообщалось, что состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Владимир Зеленский находится в Австрии с официальным визитом.