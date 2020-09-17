Дроном облететь было невозможно: Создана 3D-модель Донецкого аэропорта

Команда Skeiron при поддержке Украинского культурного фонда разрабатывает туристический проект «Карманная страна». Одним из объектов стал Донецкий аэропорт имени Сергея Прокофьева – создана его 3D-модель. Об этом сообщили авторы проекта в Facebook.

Донецкий аэропорт, поясняют авторы, не является памятником архитектуры или истории. «Однако для Украины этот аэропорт надолго останется символом войны и живым памятником борьбы за национальные интересы. Память защитников Донецкого аэропорта в Украине чествуют 16 января. Мы включили его в свою экспедицию по оцифровке, чтобы еще раз напомнить: Донетчина и Луганщина – это Украина», – отметили авторы.

Аэропорт оцифрован необычным способом. Воспроизвести его, как обычно, было нельзя, так как невозможно физически облететь вокруг объекта дроном. В отличие от других объектов экспедиции, его 3D-модель была создана не из материалов сканирования, а полностью с помощью средств компьютерного моделирования и графики и контента из сети.

3D-модель Донецкого аэропорта можно посмотреть здесь.

Напомним, битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014-го по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибло от 200 до 500 украинских солдат и до 800 членов незаконных вооруженных формирований. 16 января в Украине – День памяти украинских защитников ДАП.