Вторжение арктического воздуха: На Донбассе ожидается похолодание

На Донбассе 18-19 сентября ожидается резкое похолодание. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, в течение 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 градуса (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях), днем до 9-15 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10 градусов тепла, днем до 14-19 градусов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября ожидается постепенное повышение температуры.