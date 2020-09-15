За пост о Новом годе: Жена подсудимого «республиканца» в Донецке не верит в оправдательный «приговор»

Супруга «республиканца» Александра Болотина, над котором сейчас в «ДНР» идет «судебный процесс», с просьбой освободить мужа обращалась даже к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и в Следственный комитет России. Но из Москвы ей ответили, что территория «ДНР» вне их юрисдикции, передает российский «Московский комсомолец».

Известный в Донецке блогер Александр Болотин всегда выступал «за ДНР», и даже стал членом «общественной палаты ДНР». Но в январе 2020 года его арестовали – за неверно «сформулированные» фразы в паре постов в Фейсбуке.

Через 8 месяцев сидения в камере донецкого СИЗО без окон и какого-либо «следствия» 2 сентября Болотин оказался на первом заседании «суда» по существу дела.

Что сделал узник – до суда толком никто не понимал, поскольку Болотин с начала года успел написать пару спорных постов – про Новый год и детское питание.

Детское питание было сорвано в школах города Макеевки из-за того, что городские «власти» разорвали контракт с одним поставщиком и не успели заключить с другим. Накануне ареста руководитель «общественной палаты ДНР» Александр Кофман звонил блогеру как раз по этому поводу и грозил. Правда тема детского питания для Болотина не нова – еще осенью 2019 год он разразился рядом постов по поводу кормления в детсадах Донецка.

А на Новый год в Донецке впервые отменили комендантский час на неделю. Но в разгар праздника, прямо в новогоднюю ночь в центре города «МВД» устроило проверку документов и продолжало ее все праздничные дни. Кто не имел «паспорта ДНР», отправлялся в райотдел, после допроса людей отпускали, но праздник портили основательно. «Паспорта ДНР» на тот момент имели не более 10% людей в» республике» и сейчас их, в принципе, не сильно больше – мало принтеров для внесения информации в бланки, очереди большие и медленно двигаются…

Но сигнал жителям «МВД» подало мощный – украинский паспорт с донецкой пропиской на улице при проверке больше не защищает, можно и в кутузку загреметь. Плюс в эти дни массово арестовывали автомобили с украинскими госномерами, требуя устанавливать «республиканские». Вот Болотин об этом и написал, добавив, что все делается по приказу «министра МВД», которым является Алексей Дикий.

В итоге, 21 января Болотина задержали представители «МВД ДНР». Как говорилось в пресс-релизе «силовиков», задержали по подозрению «в совершении преступления… – действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, совершенные публично»: «В размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"… заведомо ложную, неподтвержденную информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также порочащую честь, достоинство и деловую репутацию органов власти и силовых структур Донецкой народной республики».

Если повезет, то его осудят за «разжигание ненависти и вражды» – по этой статье срок до 4 лет. Если не повезет и подключится статья за «экстремизм», то там можно и до 14 лет получить. Пока Александру везет: суд через 8 месяцев заключения – это очень быстро, обычно в Донецке до суда сидят полтора-два года.

После задержания и ареста супруга не видела мужа 3 месяца. «Я его с тех пор один раз увидела, по просьбе адвоката нам при следователе и конвое разрешили свидание на 10 минут в начале февраля – и все! А потом меня к следователю на допрос в начале апреля вызывали, и она расспрашивала, читала ли я Фейсбук мужа. Я читала, конечно, но следователь меня "успокоила" – сказала, чтоб я забыла про это детское питание и расспрашивала о формулировках поста про Новый год, вроде он его не совсем правильно сформулировал. И еще всплыло видео от июня 2019 года – про стрельбу со стороны Яковлевки, там вроде как неуважение к народной милиции (армия "ДНР", – ред.) можно усмотреть. Так мы узнали, в чем его обвиняют», – рассказывает Надежда Болотина.

К апрелю Болотин сидел в камере уже третий месяц и его судьба чуть наладилась – передачи стали пропускать, но на два обращения о свиданиях жене ответили отказом.

Она писала письма в Москву министру иностранных дел Сергею Лаврову, в Следственный комитет РФ. Из Следственного комитета ей ответили, что территория «ДНР» вне их юрисдикции, а из министерства иностранных дел России от лица Сергея Лаврова сообщили, что ответ направлен и реакция на письмо есть, но Надежда Болотина на электронный адрес ничего от министра не получила, а бумажная почта тут не всегда доходит.

В деле Болотина уже сменился адвокат. Первая свои услуги оценила в 3000 долларов, но потом отказалась от дела. «Предыдущего адвоката я нашла сама по рекомендации знакомого. Это была Гридина Елена Ивановна. Она мне сразу сказала, что дело сложное ввиду "серьезных" заинтересованных лиц, поэтому досудебное следствие может продлиться до 2 лет. Но на первый взгляд, серьезным заинтересованным подходом она меня убедила, что это дело ей по плечу. За ее услуги на протяжении 2 лет, она назвала сумму в 3000 долларов. Она была на первом слушании дела, а потом отказала мне в защите, аргументируя тем, что я разместила на своей странице ответ на мое личное обращение к ["главе ДНР"] Денису Пушилину от генеральной прокуратуры ДНР», – рассказывает супруга обвиняемого.

Сейчас у Болотина второй адвокат. «Мы до конца цену наших услуг не обговорили, но это в пределах 1000 долларов. Мне знакомые посоветовали Терентьева как хорошего адвоката, которые видели, как он ведет дела в суде», – продолжает женщина.

2 сентября состоялось первое «судебное заседание» по существу. Если повезет, то его осудят за «разжигание ненависти и вражды» – по этой «статье» срок до 4 лет. Если не повезет и подключится статья за «экстремизм», то там можно и до 14 лет получить. Пока Александру повезло лишь в том, что «суд» начался через 8 месяцев заключения – это очень быстро, обычно в Донецке до суда сидят полтора-два года.

«У нас судья очень хорошая вроде, она моему мужу разрешила воды в суде дать – он бледный был совсем, но конвой себя вел по-хамски, отказал и проигнорировал судью», – рассказывает Надежда Болотина.

Она отмечает, что первое заседание ее обнадежило, но на оправдательный «приговор» она не рассчитывает: «Адвокат молодец, отработал на все сто! Но все мы понимаем, что от адвоката мало что зависит в нашем деле. Если смотреть с точки зрения закона и отталкиваться от первого заседания, должен быть оправдательный приговор! Но я на это даже не рассчитываю. Судья, как мне сказали, сначала была на стороне прокурора. Всю ситуацию переломил адвокат, но не знаю, как дальше будет. Очень сожалею, что к этому адвокату изначально не обратилась».

Поднимая шум, Надежда Болотина очень рискует – первая адвокат так и сказала: «Привлечете внимание СМИ, я уйду!». Но женщина говорит – мужа жалко. Неправильно сформулировал чего-то и сел – теперь «суд» в формулировках должен разбираться, насколько блогер разрушил самоуважение местного «МВД» постом с полусотней лайков…

Следующее заседание «суда» назначено на 14 октября.

Напомним, что Александр Болотин – ярый приверженец «ДНР», критиковавший в соцсетях действия «властей ДНР». Блогера задержали в Донецке 21 января 2020 года «по поводу последних публикаций о коррупционных действиях должностных лиц». Представители «МВД ДНР» провели обыск в его квартире, изъяли компьютерную технику. Болотина поместили в донецкое СИЗО, обвинили в «публичном разжигании ненависти». Спустя 8 месяцев после задержания 2 сентября состоялось первое заседание «суда» по существу, на процессе Болодин выглядел очень плохо, по делу проходят 8 свидетелей.