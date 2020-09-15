Российские кураторы создают биометрическую базу членов НВФ на Донбассе, – Минобороны

Командование ВС РФ усиливает контроль за деятельностью соединений и частей оперативной группировки войск на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

«С 12 сентября в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжается работа комиссии штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ по проверке вопросов боевой и мобилизационной готовности, укомплектованности личным составом. В то же время сотрудники так называемого "министерства внутренних дел" российских оккупационных администраций под кураторством ФСБ РФ осуществляют меры по созданию единой базы биометрических данных (дактилоскопического учета) военнослужащих российских оккупационных войск», – говорится в сообщении.

По информации ГУР МО, дактилоскопированию подлежит весь личный состав соединений и частей НВФ, за исключением кадровых российских военнослужащих, командированных на временно неподконтрольную украинской власти территорию.

«В дальнейшем созданная база будет использоваться российскими спецслужбами для идентификации лиц при попытке несанкционированного оставления временно оккупированной территории и установления причастности к совершению преступлений», – добавили в Минобороны.