К вопросу о компенсации: На Донбассе около 50 тысяч объектов разрушенного жилья

По разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» рассказал старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

Первоначально компенсации истребовали через суд, т.к. в Украине не было утвержденного механизма, порядка их выплат. Однако даже назначенные судом выплаты все равно не исполнялись на практике.

Первый порядок получения компенсации за разрушенное жилье правительство разработало еще в июле 2019 года (Постановление КМУ № 623 от 10.07.2019). Однако он не заработал.

«Несколько лет мы ведем около 30 судебных дел по разрушенному жилью. Принимая решение по одному из таких дел (№ 237/557/18 от 23.03.2020) Верховный суд Украины обязал правительство разработать этот порядок. Хочется верить, что это имело какое-то влияние. Потому что 2 сентября было принято Постановление КМУ № 767, которое совершенствует не работавший ранее порядок. И на компенсацию по разрушенному жилью в этом году предусмотрено 20 млн грн, но первоначально было 40 млн грн», – рассказал Тарасенко.

Что касается судебной практики, то очень долго Верховный суд не мог принять решение по таким делам. Это было связано с отсутствием порядка, механизма как оценки разрушений, так и определения суммы компенсации. «И мы, и иные правозащитники, например, получали положительные решения апелляционных судов, на разные суммы, но эти решения не выполнялись на тот момент. Правительство подавало апелляционные жалобы в Верховный суд. И Верховный суд только в этом году принимать решения по компенсациям за разрушенное жилье. Однако из-за отсутствия механизма присуждаемые суммы выплат были ничтожны: Например, если заявлялась сумма, скажем, до 1 млн грн, то суд присуждал выплатить 40 тыс. грн. Но и их раньше было невозможно получить», – добавил представитель БФ «Право на защиту».

Правозащитники надеются, что Постановление № 767 заработает с октября и запланированные 20 млн грн будут распределены между гражданами, чье жилье было разрушено.

При этом и к принятому порядку выплаты компенсаций есть очень много вопросов. «И по реализации, и по ограничениям получаемой суммы. Так, верхняя граница – 300 тыс. грн. Это существенная сумма, но часто это не покрывает стоимость разрушенного дома», – сказал Тарасенко.