Прибывайте после подтверждения: В Донецкой ОГА просят людей не находиться на КПВВ круглосуточно

Донецкая облгосадминистрация просит тех, кто собирается пересечь контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое», приезжать только после получения подтверждения на пропуск. Об этом говорится в обращении, опубликованном сегодня, 15 сентября.

«Призываем вас прибывать на КПВВ исключительно при условии подтверждения возможности пересечения вами и членами вашей семьи линии разграничения. Из-за ухудшения погодных условий просим вас воздержаться от постоянного пребывания на территории КПВВ», – говорится в сообщении.

О возможности пересечения КПВВ каждому обещают сообщить отдельно «после гарантированного согласования со стороны Трехсторонней контактной группы».

Для получения информации о возможности пересечения линии разграничения просят обращаться по телефонам: 068 669 08 13 и 066 185 97 86.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

С 14 сентября всем въезжающим в «ДНР» прямо на пункте пропуска в Еленовке можно сдать тест на коронавирус и при отрицательном результате не проходить обсервацию. Очевидцы в соцсетях сообщили, что экспресс-тест стоит 1750 руб. (686 грн по местному курсу на 14.09.2020).