Пока нельзя получить компенсацию морального ущерба за ранение или гибель мирных жителей, – правозащитник

Правительство еще не разработало механизм выплаты компенсации морального ущерба за ранение или гибель на Донбассе гражданского лица. Поэтому такие отчисления пока не производятся. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» сообщил старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

Принятый «Порядок установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья» (Постановление КМУ № 306 от 25.04.2018) не решает проблемы компенсации морального ущерба.

Поэтому правозащитники отстаивают право гражданских лиц, получивших ранения, или родственников погибших на такие выплаты через суд. «Каждое из таких судебных дел морально очень тяжелое, трагическое. Т.к. речь идет о жизни, здоровье человека. И адвокаты по таким процессам проносят эту боль через себя. Я это говорю и из собственного опыта. Такие процессы очень эмоционально истощают. И мы рады, что получили ряд положительных решений апелляционных судов по этому вопросу», – сказал Тарасенко.

Однако даже если суд присудил компенсацию, по факту эти решения не исполняются. «Мы сейчас ряд дел направили в Верховный суд. Однако Верховный суд пока ни по одному из таких дел не определился, не вынес решения. Суд еще думает, какую точку поставить в таком виде споров», – добавил правозащитник.

При этом юристам удалось добиться решения суда, согласно которому – неисполнение казначейской службой судебных решений по выплатам таких компенсаций является незаконным. «И мы надеемся, что когда будет очередное положительное решение апелляционного суда, и когда его можно будет подать на исполнение, то казначейская служба будет их исполнять. Но это все равно зависит от государства», – отметил Тарасенко.

Сейчас же граждане находятся в замкнутом юридическом круге: происходит нарушение прав человека, он обращается в суд, суд выносит решение в пользу истца. «Но потом государство не исполняет судебное решение, что снова приводит к нарушению прав человека», – резюмировал правозащитник.

Как сообщалось ранее, в случае гибели родственника в результате военных действий на Донбассе размер компенсации за моральный ущерб определяется индивидуально. В иске указывается не желаемая сумма, а та, которую можно обосновать – для этого заявители проходят процедуру психологической экспертизы. На практике уровень моральной компенсации идет от 500 тыс. грн до 1 млн грн.

Лица, получившие ранение в результате военных действий на Донбассе, могут рассчитывать, как на льготы, так и на компенсацию морального ущерба, а также, в особых случаях, на ежемесячную пенсию. При этом есть нюансы, если ранение получил человек пенсионного возраста.

Правозащитники рассказали, какие документы необходимы для начала процедуры получения компенсации.

При этом уже есть ряд положительных решений судов: