Чтобы «отжать» автомобиль: В «ДНР» похитили и держали в плену супружескую пару

На Донетчине прокуратура заочно сообщила о подозрении в совершении уголовных преступлений гражданину России. Мужчина принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований «ДНР» и подозревается в похищении людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в июле 2014 года мужчина и другие участники НВФ «ДНР», находясь на одной из улиц Макеевки, подошли к мужчине и женщине и под надуманным предлогом, угрожая оружием, затянули их в свой автомобиль.

«Незаконно удерживая семейную пару, злоумышленники отвезли их на блокпост, расположенный в ближайшей лесополосе, и бросили в яму. На следующий день перевезли пострадавших на "базу", где продолжили незаконно удерживать против их воли в течение 3 дней. Освободили супругов только после того, как они переписали свой автомобиль марки "Hyunday Tuscon" на нужды оккупационной администрации в Донецкой области», – рассказали в прокуратуре.

Подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 260 УК Украины, объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается.