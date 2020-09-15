На Луганщине: Северодонецк и Меловое попали в «оранжевую» зону

В выходные дни на Луганщине зарегистрировали 44 новых случая заболевания COVID-19. Из них 16 – у людей, которые прибыли с неподконтрольной территории и сдавали ПЦР-тест при пересечении линии разграничения, передает «Громадське радіо».

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в Северодонецке и Меловом. Поэтому в этих городах областная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантинные мероприятия и ввести ограничения, касающиеся «оранжевой» зоны.

«Сокращение перевозок пассажиров в объеме 50% от сидячих мест в транспорте. Приостановление плановых госпитализаций и плановых операций. Я хочу подчеркнуть, именно плановых, это не касается экстренных. А экстренные операции проводятся, как и проводились. Это приостановление работы хостелов. Это увеличение количества площади на 1 человека при проведении, допустим, массовых культурных мероприятий. В "желтой" и "зеленой" зоне этот показатель был – 5 квадратных метров, здесь он уже 20 квадратных метров на 1 человека», – перечислил ограничения заместитель директора «Луганского областного лабораторного центра МОЗ» Владимир Жданов.

А вот в Беловодске и Станице Луганской комиссия установила карантинные меры на уровне «желтой» зоны. «Запрет посещения закрытых учреждений, интернатов, домов престарелых и усиление мероприятий в целом по району с целью дальнейшего предотвращения возможных заражений», – уточнил замдиректора.

По словам Жданова, эти ограничения в 4 городах ввели на две недели. Впоследствии их могут продлить или отменить.

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 15 сентября в Луганской области лабораторно подтвержден 621 случай коронавирусной болезни, из них: