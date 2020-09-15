Стабильно тяжелое, прогнозов нет: В мэрии Харькова рассказали о протекании COVID-19 у Кернеса

У Харьковского городского головы Геннадия Кернеса действительно диагностирован коронавирус и вызванное им двусторонне воспаление легких. Данную информацию подтвердил директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передают «Донецкие новости».

«Ни о коме, ни об отеке мозга, ни о каких иных фейках речи не идет», – прокомментировал Сидоренко сообщения в соцсетях и в СМИ.

Геннадий Кернес находится в Харьковской городской клинической больнице № 17, куда его госпитализировали 10 сентября. «Вопрос о лечении за границей, о транспортировке совершенно не рассматривался. Врачи говорят, что в этом нет необходимости. Он находится под наблюдением харьковских врачей… Его состояние – стабильно тяжелое», – добавил директор департамента, добавив, что Кернес не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Уже определен круг контактных лиц мэра, сейчас все они проходят тестирование на коронавирус. Сидоренко уточнил, что таких людей более 50-ти.

Также, по словам чиновника, несмотря на болезнь Кернес все равно будет баллотироваться на должность городского головы на этих местных выборах. Хотя врачи пока еще не дали прогноз о сроках его выздоровления.

Напомним, ранее появилась информация, что городской голова Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в городскую больницу № 17 с двусторонним воспалением легких. По данным источников в ОПУ и Харьковском горсовете сообщалось, что Кернес находится в коме, у него диагностировали COVID-19. Но со временем Харьковский городской совет опроверг информацию о коме, но при этом не сообщал о наличии коронавируса.