За поставки военной продукции в Россию: Главу правления завода из «ЛНР» объявили в розыск

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене председателю правления машиностроительного завода в неподконтрольном правительству Луганске, который организовал нелегальные поставки продукции для военно-промышленного комплекса РФ. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Незаконные сделки контрразведчики и следователи СБУ разоблачили в октябре прошлого года.

«По данным предварительного следствия, менеджмент одного из луганских машиностроительных заводов наладил поставки комплектующих для ремонта и обслуживания военной авиации, которое состоит на вооружении спецслужб и Министерства обороны страны-агрессора. Чтобы скрыть схему, детали отгружали в адрес фирмы-прокладки и вывозили в Россию через неконтролируемой участок границы», – говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали действия главы правления завода по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 1 ст. 333 («Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю») и ч. 3 ст. 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»). Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось о подозрении заместителю председателя правления и руководителю финансово-экономического отдела предприятия. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 111 и ст. 110-2 УК.