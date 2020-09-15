Конкурс красоты «Красавицы России» выиграли однофамилицы из «ЛНР» (Фото)

На конкурсе красоты «Красавица России» в Москве в своих возрастных категориях победили две девушки, которые накануне в «ЛНР» получили титулы «Мисс Луганск». Об этом сообщила организатор конкурсов красоты в Луганске Юлия Байрамова, передают «республиканские» интернет-издания.

Так, «Юная мисс Луганск» 15-летняя Алина Захарова в Москве получила титул «Юная мисс Россия», а «Мисс Луганск» (категория от 18 до 23 лет) Виктория Захарова выиграла гран-при конкурса.

Байрамова уточнила, что девушки не родственницы, а просто однофамилицы.

Отметим, что московский конкурс проходил в ресторане при отеле «Советский» 13 сентября.

Алина Захарова, «Юная мисс Россия»

Виктория Захарова, гран-при конкурса «Красавица России»

Как сообщалось ранее, 12 сентября в «ЛНР» состоялся финал конкурса «Мисс Луганск – 2020». Две его победительницы отправились в Москву на конкурс «Красавицы России», который является промежуточным этапом фестиваля «Russian Beauty».