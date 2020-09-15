«Границу» между «ДНР» и «ЛНР» пока открывать не будут, – соцсети

«Граница» между «ДНР» и «ЛНР», несмотря на обещания «главы ДНР» Дениса Пушилина, пока останется закрытой по ряду причин. Об этом пишут и активно обсуждают тему местные Telegram-каналы.

«Неделя прошла, а обещания главы ДНР Пушилина об открытии границы с ЛНР так и остались пустыми обещаниями. Депутат-пропагандист Владислав Бриг, помнится, уверял, что на этой неделе граница будет открыта. Но неделя подошла к концу, а про границы уже никто не вспоминает», – пишет один из Telegram-каналов.

«И пока открыта не будет: луганская сторона отказывается выполнять ряд условий, без которых открытие границы ДНР-ЛНР невозможно. В частности, официальный Луганск отказывается ограничивать выезд на Украину через территорию ЛНР для граждан ДНР», – сообщает другой канал, который считается близким к общественному движению «Донецкая республика».

«Люди больше верят в то, что в 20-х числах сентября, самое позднее – в начале октября – закроют и те возможности для пересечения границ, которые есть на сегодняшний день», – отмечает еще один популярный паблик.

Местные жители считают, что «властям ДНР» невыгодно открывать «границы» ни с Украиной, ни с «ЛНР».

«Как же тогда заработают свои миллионы серьезные мужчины из министерств, причастных к организации перевозок окольными путями через границу? Опять же, придется признать правду – что власть не контролирует ситуацию с коронавирусом, ведь никто из тех, кто ездит на Украину через РФ (а это многие сотни людей ежедневно) не проходит обследование или обсервацию. В случае, если границы приоткроют (маловероятно, но все же) и начнут, как после въезда через "Еленовку", проверять всех, статистическая картина с ковид-19 будет отличаться от нынешней. Не в лучшую сторону…», – констатирует донецкий Telegram-канал.