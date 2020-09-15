Медики Доброполья получили 2 аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК

Сегодня, 15 сентября, Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали врачам Добропольской больницы интенсивного лечения (Донецкая обл.) два аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции. Вручение состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом. Фонд Рината Ахметова передал государственным медицинским учреждениям 320 тысяч экспресс-тестов и больше 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Мы закупили для медиков анализаторы проб, инфракрасные термометры, другое оборудование. Но главная потребность врачей – аппараты ИВЛ. Поэтому Фонд закупил 204 аппарата искусственной вентиляции легких. В регионы страны уже передано свыше 120 аппаратов», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель компании ДТЭК Виталий Шевченко отметил, что сейчас, когда весь мир на пороге второй волны пандемии, медики особенно нуждаются в помощи. «Борьба с коронавирусом продолжается. Мы видим, что пандемия стремительно набирает обороты. К сожалению, украинская система здравоохранения была совсем не готова к новым вызовам, не хватало необходимого оборудования для спасения пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Несмотря на дефицит высококлассных аппаратов ИВЛ, Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в Украину. Более половины аппаратов передано медикам, и они уже спасают жизни. ДТЭК – социально ответственная компания, для которой так же, как и для Фонда Рината Ахметова, помощь системе здравоохранения всегда была одним из приоритетов. Мы передаем два аппарата ИВЛ Добропольской больнице. В целом Донецкая область получила 27 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова», – сказал он.

Главный врач Добропольской больницы интенсивного лечения Вадим Бобков рассказал, насколько ценной является поддержка медиков со стороны Фонда Рината Ахметова: «К сожалению, COVID не отступает, отмечается рост заболевания в целом по Украине и Донецкой области. Можно говорить о второй волне вируса. С 9 сентября наша больница принимает больных коронавирусной инфекцией, и этот подарок как нельзя кстати. Без такой аппаратуры мы не сможем полноценно оказывать необходимую помощь. От себя, от сотрудников, от всех жителей Доброполья благодарю Рината Леонидовича за поддержку».

«Городские власти совместно с медперсоналом Доброполья рассказали о потребностях Фонду Рината Ахметова – и через короткое время получили результат. Большое спасибо. Уверен, это оборудование спасет не один десяток жизней», – добавил заместитель городского головы Доброполья Алексей Галицкий.

В завершение мероприятия были вручены сертификаты участникам онлайн-обучения, организованного Фондом совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины. «В наше время очень важно постоянно развиваться. Из-за пандемии все массовые мероприятия и конференции отменены. Но благодаря Фонду Рината Ахметова мы смогли пройти обучение, улучшить свои знания и навыки. Но одних навыков мало. И эти два аппарата ИВЛ помогут нам оказывать помощь еще качественнее. Спасибо Фонду», – сказал заведующий отделением анестезиологии Константин Скоромный, один из участников вебинара.