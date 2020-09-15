Точки роста: На Луганщине презентовали «Экономическую стратегию развития Донецкой и Луганской областей»

Сегодня, 15 сентября, на Луганщине презентовали проект «Экономической стратегии развития Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Презентация состоялась в рамках рабочей поездки представителей Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«На уровне президента и правительства принято решение превратить Луганскую и Донецкую области в точки экономического роста Украины. Сегодня есть политическая воля предложить новую экономическую программу, ориентированную не на восстановление, а на развитие этих территорий. В частности, по признанию Луганщины и Донетчины территориями приоритетного развития с особым режимом инвестирования и налогообложения», – заявил советник министра по вопросам реинтеграции ВОТ Андрей Мирошниченко.

В частности, проект Стратегии предусматривает, что основой экономического роста должны стать местные громады.

Концепцией предусмотрены три уровня территорий приоритетного развития с отдельными наборами специальных режимов инвестиционной деятельности: вся подконтрольная часть, территории, прилегающие к линии разграничения, отдельные территориальные кластеры (инвестиционные и инновационные парки, туристические и рекреационные зоны).

Вместе с тем, участники мероприятия обсудили проблемы реализации Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины, которая пока не имеет должного финансового обеспечения из государственного бюджета.

«Министерство работает над продолжением этой программы и "насыщением" ее соответствующими средствами. В частности, за счет международных доноров», – отметила по этому поводу генеральный директор Директората стратегического планирования и европейской интеграции Марта Бухтиярова.