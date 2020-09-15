ЦИК не исключает возможности проведения весной выборов в отдельных громадах на Донбассе

Выборы в ряде громад Донецкой и Луганской областей, где была признана невозможность их проведения 25 октября 2020 года, могут состояться весной. Такую возможность допустил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко на встрече с послами стран Большой семерки, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по ситуации безопасности на этих территориях. Как только будут необходимые условия – выборы будут назначены», – прокомментировал Диденко.

О том, возможна ли отмена местных выборов в судебном порядке, он заявил, что не видит подобных перспектив.

«Не думаю, что на сегодня такие перспективы есть. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины, прекращение избирательного процесса возможно лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения», – уточнил глава Центризбиркома.