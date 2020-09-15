Пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч ТКГ из Минска, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска, и следует дождаться развития ситуации в Беларуси, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня, из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в видеоформате. Несмотря на то, что Австрия очень поддерживает нас в этом вопросе и санкционном вопросе, но перенос места проведения встреч ТКГ сейчас рано обсуждать, потому что мы ожидаем стабилизации ситуации, очень сложной ситуации, которая происходит в Минске», – сказал Зеленский на совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Канцлер Австрии заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, если такое решение будет принято в Украине и России. Он отметил, что Австрия всегда активно содействовала диалогу и пытается использовать свои хорошие контакты между Западом и Востоком в интересах всех сторон.

«Мы хорошо знакомы с этой темой. Если будет возможность внести вклад, мы всегда готовы. Решение, конечно, зависит от украинской и российской стороны, но мы всегда готовы внести вклад», – прокомментировал Себастьян Курц вопрос о возможности Вены стать площадкой для переговоров по Донбассу.

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 сентября, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Владимир Зеленский находится в Австрии с официальным визитом. Президент Украины заявил на брифинге в Вене, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча советников глав государств «нормандской четверки».