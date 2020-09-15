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В Украине завели три уголовных дела о срыве спецоперации по «вагнеровцам», – генпрокурор

15.09.20 20:12
Задержание «группы Вагнера» под Минском
Задержание «группы Вагнера» под Минском / Фото: youtube.com

Из-за вероятного срыва спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников российской частной военной компании «Вагнер» открыто три уголовных производства. Об этом сегодня, 15 сентября, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время выступления в Верховной Раде, передает «Громадське радіо».

«У нас есть три уголовных производства по так называемым "вагнеровцам". Первое из них было открыто, как только появилась информация в СМИ», – сообщила генпрокурор.

По ее словам, следствие сейчас продолжается.

Как сообщалось ранее, 29 июля правоохранители Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской ЧВК «Вагнер». Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Есть и выходцы из Донецкой области. Украина потребовала экстрадицию 28 задержанных, воевавших на стороне «Л-ДНР». Россия же утверждала, что наемники – граждане РФ и настаивала на их освобождении. 14 августа Беларусь передала «вагнеровцев» России.

Президент России Владимир Путин заявил, что задержание участников частной военной компании «Вагнера» в Беларуси – это совместная операция украинских и американских спецслужб.

Это же подтвердил экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан. Он рассказал детали подготовки спецоперации, о ее срыве и кадровых последствиях.

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