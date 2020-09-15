Пересек линию разграничения: ВСУ нейтрализовали беспилотник противника

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня в полном объеме. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, с начала текущих суток зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

«В частности, в районе населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника типа "МЕВИК" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование», – говорится в сообщении штаба.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказана первая медицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение.

Также по информации штаба ООС, около 11:40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих. Оба раненные доставлены в больницу города Торецка, их состояние – стабильное, удовлетворительное.