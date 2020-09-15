Требует суд: Командующий ООС так и не предоставил текст приказа о закрытии КПВВ

Командующий Объединенными силами пока не предоставил правозащитникам и суду текст приказа, на основании которого на карантин были закрыты контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Харькове на форуме «Мы – новые харьковчане» сообщил старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

«КПВВ закрывались приказами командующего Объединенных сил. И мы просили сначала в досудебном, потом и в судебном порядке, предоставить текст этих приказов. Чтобы можно было оценить их законность», – сказал он.

Тарасенко отметил, что тексты приказов затребовались судом при рассмотрении иска о том, что из-за закрытия КПВВ были нарушены права пенсионерки-переселенки, которая вынуждены была жить несколько недель в нечеловеческих условиях на КПВВ «Станица Луганская».

«Суд согласился вытребовать документ. Суд подтвердил, что документ является важным по данному делу и ему нужно дать правовую оценку. Однако текст приказа ни в суд первой инстанции, ни в апелляционный суд на данный момент еще не поступил», – отметил правозащитник.

В своем отказе командующий ссылается на то, что данный приказ является секретным документом, с ограниченным доступом. «Хотя процессуальное законодательство четко предусматривает порядок рассмотрения дел, в которых фигурирует информация с ограниченным доступом», – парировал юрист.

«Командующий, который вводит некоторые ограничения, не обращает внимание на то, что есть судебный механизм их обжалования. И что требования суда нужно выполнять», – подчеркнул Тарасенко.

Напомним, что правозащитники ставят под сомнение законность приказа командующего ООС о закрытии на карантин КПВВ. Они отмечают, что командующий отказывается предоставлять данный документ, чтобы юристы могли дать ему правовую оценку.

Также в Госпогранслужбе Украины заявили, что с 1 августа 2020 года отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые возвращаются на подконтрольную правительству Украины территорию с Крыма или неподконтрольного Донбасса. Однако согласно приказа командующего ООС, для пересекающих КПВВ это карантинное ограничения продолжает действовать. В этой связи ведущие правозащитные организации опубликовали открытое обращение «О нарушении прав человека при пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях», адресованное командующему ООС Владимиру Кравченко с копией премьер-министру Денису Шмыгалю.