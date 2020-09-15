С начала года на Донетчине разыскали более 500 пропавших детей

С начала года в полицию Донетчины поступило 535 сообщений о пропаже детей. Из них 510 ребят правоохранители вернули домой в тот же день. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Правоохранители отмечают, что ни с одним маленьким беглецом не произошло беды.

«Часто вызов "пропал ребенок" поступает в полицию поздно вечером, когда сын или дочка не приходит ночевать. Поэтому полицейским не привыкать к ночным поискам. По тревоге поднимаются инспекторы ювенальной превенции, при необходимости – и криминальная полиция и кинологи со служебными собаками», – рассказали в полиции.

Все действия происходят по четкому алгоритму, который позволяет разыскать ребенка за минимальное время. Правоохранители опрашивают знакомых, обследуют территорию, ориентируют на розыск все очередные наряды. Значительную роль в успешных поисках играет информирование общественности – фото с приметами быстро распространяется в соцсетях и на помощь полиции приходят неравнодушные жители. Именно благодаря помощи неравнодушных граждан были найдены три малыша в Доброполье.

Быстрые поиски продолжались 15 минут, длинные – около недели. Больше времени занимает розыск ребенка, который не хочет, чтобы его нашли. Так, 16-летняя студентка из Торецка заранее подготовила план побега и пыталась запутать свои следы. Но перехитрить оперативников уголовного розыска девушке не удалось – путешественницу нашли под Киевом. Аналогично действовал 12-летний подросток из Покровска, который решил путешествовать по стране на велосипеде. Чтобы его не увидели, парень ночевал в полях.

По статистике полицейских, среди причин, по которым несовершеннолетние уходят из дома, лидируют конфликты с родными. Но встречаются и другие мотивации. На блокпосту возле Славянска полиция остановила 17-летнего юношу. Оказалось, что он приехал из Львовщины, преодолев тысячи километров автостопом. «Хочу присоединиться к военным и защищать страну», – объяснил парень. Несовершеннолетнего беглеца вернули родителям.