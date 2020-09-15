А пенсионер писал нецензурщину: В Бахмуте закончили третий мурал на многоэтажке (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) еще одну из многоэтажек украсил новый мурал. Это уже третья несколькометровая картина в городе. Она размещена в центре, передает «Вільне радіо».

Новый мурал появился на многоэтажке на перекрестке улиц Горбатова и Садовой. На картине изображен сокол, который, по замыслу авторов, символизирует украинский трезубец.

Рисунок на стене делала творческая группа KAILAS-V, в коллекции которых муралы в разных странах СНГ площадью более 10 тыс. кв. м.

Во время работы над муралом пенсионер, который живет в этом доме, дважды хотел испортить рисунок, и писал под ним выражения со словом «ж * па». Сначала эту надпись закрасили, а на второй раз мужчину поймали на горячем. Однако своего мотива он объяснить так и не смог.

Напомним, что в начале сентября эта же компания создала еще 2 мурала на въезде в Бахмут. На многоэтажках изображена счастливая семья. К третьему муралу приступили 3 сентября. Сначала этот макет разрабатывали для одного из зданий Харькова. Но в результате там оформили иной мурал, а данный концепт ждал воплощения 3 года.