В Бахмутском районе сгорел бывший дом культуры (Фото)

В селе Кодема (Бахмутский р-н Донецкой обл.) случился масштабный пожар, в результате которого сгорело здание бывшего дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутской райгосадминистрации.

По информации РГА, пожар возник 14 сентября в 20:30, загорелась кровля.

«Огнем уничтожена кровля и перекрытия на площади 450 кв. м (с разрушением кровли внутрь сооружения). Подразделением ГПСО-8 ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области в количестве 8 человек личного состава и 2 автоцистернами пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Лимане (Донецкая обл.) 8 сентября сгорел старинный деревянный храм. Свято-Петропавловская церковь, основанная в 1848 году, являлась одним из старейших храмов не только в Лиманском благочинническом округе, но и во всей Горловской и Славянской епархии. Строение было памятником архитектуры.