Краматорск: В больнице заканчиваются места для больных COVID-19 (Видео)

Краматорск находится в тройке анти-лидеров Донетчины по числу зарегистрированных случаев COVID-19. Только за выходные дни здесь зафиксировали около полсотни заболевших.

при этом некоторых горожан такой прирост не пугает. «Знаете ли вы своих знакомых, кто бы заболел коронавирусом? Целый район – ни одного. Это мошенничество всемирного масштаба», – поясняет свою точку зрения пенсионер Виктор.

«Я не боюсь. А что делать? Как говорится, что будет – то будет. Стараемся придерживаться правил. И маски носим, и руки моем», – говорит краматорчанка Римма.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 по состоянию на утро 15 сентября получили уже 342 жителя Краматорска. Кто-то из пациентов лечится дома. Медики признают, что фактически контролировать, придерживаются ли они самоизоляции, почти невозможно.

«При регистрации случая наши специалисты сразу выезжают на место, проводят дезинфекцию в подъезде. Больной находится в своей квартире, а подъезд – обрабатывается. Но если больной будет выходить и выделять вирус, то естественно он будет подвергать опасности всех своих соседей», – отмечает завотделением эпидисследований Краматорского лабораторного центра МОЗ Маргарита Пономаренко.

Горбольница № 3 пока единственная в городе, где принимают больных коронавирусом. Однако здесь уже заканчиваются свободные места. Эту ситуацию в администрации учреждения не комментируют. А чиновники успокаивают: при необходимости новые места найдут.

«На конец недели действительно были заполнены все места. Но динамика идет ежедневно – есть больные, которые выписываются, есть те, кто поступает. То есть ни один больной, которому нужна госпитализация, не останется вне больницы и не пролеченным», – заверяет начальник отдела охраны здоровья Краматорского горсовета Валерия Мельник.

Если число больных коронавирусом в Краматорске увеличится, то их готовы принять больницы Славянска и Константиновки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»