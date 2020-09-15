В августе через КПВВ на Луганщине пропустили в 17 раз больше людей, чем на Донетчине

В августе сохранились прежние проблемы с пересечением линии разграничения на Донбассе. Из-за особенностей работы пунктов пропуска на Луганщине линию разграничения пересекли в 17 раз больше людей (свыше 47 тыс. чел.), чем на Донетчине (2 823 чел.). Об этом свидетельствуют данные отчета БФ «Право на защиту» («Право на захист») о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), передают «Донецкие новости».

По состоянию на конец августа в Донецкой области три из четырех КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) остаются закрытыми. КПВВ «Новотроицкое» – единственный пункт пропуска, где существует возможность пересечения по заранее согласованным спискам лиц.

На этом транспортном коридоре «ДНР» открывает свой контрольно-пропускной пункт «Еленовка» только по понедельникам и пятницам. Соответственно, в эти дни идет переход и через КПВВ «Новотроицкое». Так, в течение августа здесь линия разграничения открывалась 9 раз, во время которых суммарно в обе стороны ее пересекли всего 2 823 чел.:

Дата Следовали в «ДНР» Следовали на подконтрольную территорию 03.08 187 130 07.08 193 79 10.08 169 111 14.08 188 117 17.08 206 130 21.08 165 129 24.08 204 113 28.08 257 118 21.08 228 99 Итого 1797 1026

Таким образом в августе через КПВВ «Новотроицкое» в «ДНР» направилось 1 797 чел, а из «ДНР» на подконтрольную территорию на 43% меньше (1 026 чел.)

Условия пересечения те же, что были в предыдущем месяце:

чтобы получить разрешение на въезд или выезд из «ДНР», нужно попасть в список по сложной процедурой подачи документов в «республиканского» штаба по борьбе с распространением COVID-19 (детали см. ниже);

те, кто выезжает из «ДНР» обязаны подписать бумагу на КПП «Еленовка» о невозвращении в «республику» до окончания там карантина;

прибывших в «ДНР» отправляли в обязательном порядке на 14-дневную обсервацию в больницу без каких-либо альтернативных вариантов самоизоляции (с сентября на КПП «Еленовка» можно сделать экспресс-тест на коронавирус и при отрицательном результате не проходить обсервацию. Стоимость – 1750 руб. (686 грн)).

В Луганской области ежедневно продолжает работать единственный существующий КПВВ «Станица Луганская». В августе в обе стороны его пересекли свыше 47 000 чел., в частности:

проследовали на подконтрольную территорию – более 25 000 чел.;

проследовали в «ЛНР» – более 22 000 чел.

На КПВВ «Станица Луганская» пересечение в направлении «ЛНР» возможно при наличии прописки на неподконтрольной Луганщине.

Мониторы «Права на защиту» отметили, что с упрощением процедуры пересечения линии разграничения поток людей на данном КПВВ увеличился, что привело к очередям в первой половине дня в течение всего месяца. Так, в отдельные дни очереди достигали около 1500 человек в направлении подконтрольной территории.

В результате увеличенного количества пересечений, жаркой погоды и очередей, в течение августа на КПВВ «Станица Луганская» более 30 человек потеряли сознание.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.