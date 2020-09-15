В августе через КПВВ на Луганщине пропустили в 17 раз больше людей, чем на Донетчине

В августе сохранились прежние проблемы с пересечением линии разграничения на Донбассе. Из-за особенностей работы пунктов пропуска на Луганщине линию разграничения пересекли в 17 раз больше людей (свыше 47 тыс. чел.), чем на Донетчине (2 823 чел.). Об этом свидетельствуют данные отчета БФ «Право на защиту» («Право на захист») о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), передают «Донецкие новости».
По состоянию на конец августа в Донецкой области три из четырех КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) остаются закрытыми. КПВВ «Новотроицкое» – единственный пункт пропуска, где существует возможность пересечения по заранее согласованным спискам лиц.
На этом транспортном коридоре «ДНР» открывает свой контрольно-пропускной пункт «Еленовка» только по понедельникам и пятницам. Соответственно, в эти дни идет переход и через КПВВ «Новотроицкое». Так, в течение августа здесь линия разграничения открывалась 9 раз, во время которых суммарно в обе стороны ее пересекли всего 2 823 чел.:
|
Дата
Следовали в «ДНР»
Следовали на подконтрольную территорию
03.08
187
|
130
07.08
193
79
10.08
|
169
111
14.08
188
117
17.08
206
130
21.08
165
129
24.08
204
113
28.08
257
118
21.08
228
99
Итого
1797
1026
Таким образом в августе через КПВВ «Новотроицкое» в «ДНР» направилось 1 797 чел, а из «ДНР» на подконтрольную территорию на 43% меньше (1 026 чел.)
Условия пересечения те же, что были в предыдущем месяце:
- чтобы получить разрешение на въезд или выезд из «ДНР», нужно попасть в список по сложной процедурой подачи документов в «республиканского» штаба по борьбе с распространением COVID-19 (детали см. ниже);
- те, кто выезжает из «ДНР» обязаны подписать бумагу на КПП «Еленовка» о невозвращении в «республику» до окончания там карантина;
- прибывших в «ДНР» отправляли в обязательном порядке на 14-дневную обсервацию в больницу без каких-либо альтернативных вариантов самоизоляции (с сентября на КПП «Еленовка» можно сделать экспресс-тест на коронавирус и при отрицательном результате не проходить обсервацию. Стоимость – 1750 руб. (686 грн)).
В Луганской области ежедневно продолжает работать единственный существующий КПВВ «Станица Луганская». В августе в обе стороны его пересекли свыше 47 000 чел., в частности:
- проследовали на подконтрольную территорию – более 25 000 чел.;
- проследовали в «ЛНР» – более 22 000 чел.
На КПВВ «Станица Луганская» пересечение в направлении «ЛНР» возможно при наличии прописки на неподконтрольной Луганщине.
Мониторы «Права на защиту» отметили, что с упрощением процедуры пересечения линии разграничения поток людей на данном КПВВ увеличился, что привело к очередям в первой половине дня в течение всего месяца. Так, в отдельные дни очереди достигали около 1500 человек в направлении подконтрольной территории.
В результате увеличенного количества пересечений, жаркой погоды и очередей, в течение августа на КПВВ «Станица Луганская» более 30 человек потеряли сознание.
Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.
Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.
Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.
Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».
При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.
При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.