Единственный в Украине: В Мариуполе завершили оформлять храм Петриковской росписью (Фото)

В Мариуполе храм Святого Петра Могилы завершили оформлять Петриковской росписью. И сегодня, 15 сентября, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил это уникальное украшение храма, передает «Сайт города Мариуполя».

По случаю освящения в Мариуполь съехались представители духовенства ПЦУ.

Епифаний прочитал молитву, в которой просил защитить Украину от врагов и остановить распространение коронавируса. При этом митрополит подчеркнул, что далеко не все верят в эту болезнь, но она реальна.

Также священнослужитель освятил металлическую статую Архангела Михаила, отметив, что меч у скульптуры опущен вниз, а значит– эта статуя несет мир. Но мир не любой ценой, а мир на наших условиях.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе белое здание храма Святого Петра Могилы ПЦУ покрыли уникальной Петриковской росписью. Теперь это единственная в Украине церковь, полностью расписанная Петриковкой. Данный факт зафиксирован как рекорд Украины. Стоимость исполнения одной фасадной стены составлял 3300 долларов.

Также перед храмом установили трехметровую скульптуру Архангела Михаила. Необычную металлическую статуя изготовили в Черновцах, а стоит она на 11-тонном камне, который добыт на гранитном карьере в Мариуполе.