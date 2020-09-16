На Донетчине скончались две женщины с COVID-19 (Карта)

Коронавирусная болезнь COVID-19 унесла еще 2 жизни в Донецкой области. Ее новыми жертвами стали жительницы Краматорска 60 и 80 лет. Об этом сегодня, 16 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
В целом за вторник, 15 сентября, болезнь обнаружили у 46 жителей области, в том числе у 5 детей и одной медработницы:
- 24 – в Славянске (в том числе 2 детей);
- 7 – в Мариуполе;
- 5 – в Покровске;
- по 3 – в Краматорске (в том числе 1 ребенок) и Славянском районе;
- 2 – в Мирнограде (оба – дети);
- по 1 – в Константиновке и Лиманской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 196 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 247 человек;
- на лечении – 916 пациентов;
- летальных случаев – 33.