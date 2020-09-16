На Донетчине скончались две женщины с COVID-19 (Карта)

Коронавирусная болезнь COVID-19 унесла еще 2 жизни в Донецкой области. Ее новыми жертвами стали жительницы Краматорска 60 и 80 лет. Об этом сегодня, 16 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В целом за вторник, 15 сентября, болезнь обнаружили у 46 жителей области, в том числе у 5 детей и одной медработницы:

24 – в Славянске (в том числе 2 детей);

7 – в Мариуполе;

5 – в Покровске;

по 3 – в Краматорске (в том числе 1 ребенок) и Славянском районе;

2 – в Мирнограде (оба – дети);

по 1 – в Константиновке и Лиманской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 196 случаев COVID-19, из них: