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На Донетчине скончались две женщины с COVID-19 (Карта)

16.09.20 08:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Коронавирусная болезнь COVID-19 унесла еще 2 жизни в Донецкой области. Ее новыми жертвами стали жительницы Краматорска 60 и 80 лет. Об этом сегодня, 16 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В целом за вторник, 15 сентября, болезнь обнаружили у 46 жителей области, в том числе у 5 детей и одной медработницы:

  • 24 – в Славянске (в том числе 2 детей);
  • 7 – в Мариуполе;
  • 5 – в Покровске;
  • по 3 – в Краматорске (в том числе 1 ребенок) и Славянском районе;
  • 2 – в Мирнограде (оба – дети);
  • по 1 – в Константиновке и Лиманской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 196 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 247 человек;
  • на лечении – 916 пациентов;
  • летальных случаев – 33.

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