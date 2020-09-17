Квартиры для переселенцев получат простые люди, а не представители власти, – замминистра

Минреинтеграции реализовывает ряд проектов по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в том числе с января должна заработать программа льготного кредитования под 3%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время пресс-конференции на тему: «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины» рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Давид Макарьян.

Макарьян напомнил, что Минреинтеграции в новом проекте МОМ и KfW по строительству 500 и покупке 60 квартир для переселенцев входит лишь в наблюдательный совет. «У Минреинтеграции вместе с Немецким государственным банком KfW есть своя программа – сейчас начинается и возобновляется госпрограмма по льготному кредитованию на жилье для ВПЛ и участников боевых действий под 3% годовых. Мы тоже получили 25,5 млн евро. На сегодня в спецфонде Государственного бюджета Украины уже предусмотрено 450 млн грн на эту программу. Минреинтеграции подписало межправительственное соглашение с Германией, и уже прошла ратификация», – сообщил он.

Замминистра отметил, что реализация этой программы начнется в ближайшее время. «Надеюсь, уже с января месяца мы будем в этом направлении работать», – сказал Макарьян.

Также замминистра напомнил, что все регионы Украины имеют возможность получить государственную субвенцию для реализации инфраструктурных проектов и для приобретения органами местного самоуправления временного жилья для переселенцев. Эта программа реальная, она работает уже 3 года. На условиях софинансирования – 70% госбюджет, 30% – местный бюджет. Макарьян выразил надежду, что в госбюджете на 2021 год на эту программу будет заложено финансирование в сумме «намного больше, чем 20 млн грн – может 100 или 150».

Есть надежда и на финансирование в будущем году программы Минреинтеграции по компенсации за разрушенное жилье.

Замминистра прокомментировал имеющееся у некоторых жителей Краматорска и Северодонецка мнение о том, что «квартиры получат все, кроме простых людей». Он подчеркнул, что сейчас, согласно Постановлению Кабмина № 582, работает балльная система: в отборе кандидатов на получение жилья преимущества имеют беременные женщины, многодетные семьи, пенсионеры и безработные, они со старта имеют 27 баллов. «Поэтому сейчас сказать, что жилье получат все-таки правоохранительные органы, представители власти – это не совсем корректно», – резюмировал Макарьян.