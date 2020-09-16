С отношением к ним, как к ОРДЛО, мы их не вернем, – Разумков о жителях неподконтрольного Донбасса

Многие люди проживают на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса, потому что у них нет другого выхода. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Разумков прокомментировал вопрос с выборами на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.

По его словам, один вопрос – о контроле над границей, другой – о контроле процессов в середине: обсуждались различные механизмы, в том числе с привлечением миротворцев, миссии ОБСЕ.

«Если мы говорим о предложении Кравчука – внести изменения в постановление Верховной Рады – по состоянию на сегодня это невозможно. Я поясню, почему. Согласно действующему законодательству, постановление об объявлении выборов, должно быть принято Верховной Радой Украине не позднее, чем за 90 дней до дня выборов. Если вы будете вносить любые изменения в это постановление, то это создает юридическую коллизию. И это будет распространяться не только на какие-то отдельные территории – это будет влиять на избирательный процесс на всей территории Украины. Подконтрольной в первую очередь. Это малореалистично», – сказал Разумков.

Также он сказал, что задача Украины – вернуть людей. «Не ОРДЛО мы возвращаем. Мы возвращаем территорию Украины – это раз. И главное – мы возвращаем людей. Мы не будем возвращать ОРДЛО. Это украинский Донецк, Луганск, украинские города, которые пока что, к сожалению… Я не просто об этом говорю, я в это искренне верю. Если мы будем относиться к ним, как к ОРДЛО, то мы их не вернем. Они не ОРДЛО. И пока мы для себя это не поймем… Они люди – граждане Украины. Многие из них живут на этой территории, потому что у них нет другого выхода», – отметил спикер Верховной Рады.

«Разные были ситуации и в 2014 году, и в 2015 году. У нас много знакомых людей, которые выезжали оттуда, не смогли себя найти здесь по разным причинам и возвращались туда», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Наш»