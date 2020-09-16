Кто с большими сумками: На «границе» «ДНР» с РФ людей заставляют писать перечень личных вещей (Фото)

Людей, которые хотят выехать в РФ через неподконтрольный украинским властям участок украинско-российской границы – через пункт пропуска «ДНР» в Успенке и Новоазовске – тщательно досматривают и заставляют заполнять «декларации», указывая список личных вещей. То же самое – с теми, кто едет из РФ. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Ангар на «Успенке»

В частности, люди рассказывают о том, что на пункте пропуска «ДНР» в Новоазовске заставляют заполнять «декларацию», указывая все личные вещи: в том числе полотенца, нижнее белье, кофты, брюки, предметы гигиены и т.д. Из-за этого на «таможне» приходится стоять несколько часов.

Местные жители поясняют, что на «Успенке» и иных пунктах тех, у кого большие сумки, отводят в отдельный ангар для досмотра авто, где люди составляют списки перевозимых вещей.

«Ищут бабло, особенно у перевозов… В пятницу ехала через Мариновку, сумки шмонали тоже. Маршрутку осмотрели до мелочей… Переносы... Это на ДНР, только там в ангар посылают, кто с большими сумками. И если что, это все в основном ФЛП…Успенка сейчас, у пешеходов забирают паспорта и людей заставляют писать декларации на все личные вещи, каждую вещь сверяют со списком в перечне… Это откровенно кошмар… Тетка сегодня Новоазовск пешком прошла. РФ за 20 минут и с 7 утра до 12:10 проходила ДНР, так как все содержимое личных вещей надо было описать: полотенце, трусы, кофты, брюки, мыльно-брыльное. Приехала тетка домой в 15:50 злая, как собака… Челночников щимят», – пишут в соцсетях.

«Правильное и своевременное решение. Отбили охоту ездить в Украину, то же следует сделать и с Россией… Как же достал этот цирк… Это только челноков трусят. Для остальных все как обычно. Только что знакомые проехали… Скорее всего все вещи новые и все размеры… Там полно перебежчиков с аулами. Таскают с машин товары… Успенка – рассадник коррупции, там система налажена. На прошлой неделе был свидетелем того, как пропускают левые авто из ДНР в нейтральную зону. Они едут по встречке и становятся слева на стоянку, затем договариваются с таможней и заезжают в основном по 2 или 3 машины. Фактически каждый час заезжает по 5 машин, половина из которых проплаченные. В итоге, приехав в 4:30, простояли до 12:00», – делятся очевидцы.